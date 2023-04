Roma-Udinese 3-0 | Giallorossi TREmendi, bianconeri stesi: il commento

Atmosfera delle grandi occasioni questa sera in un Olimpico ancora una volta tutto esaurito. Dopo il 4-0 dell'andata i bianconeri si presentano senza Beto e Arslan, entrambi rimasti a Udine per influenza. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato però, i bianconeri sono costretti a capitolare. 3-0 pesante per gli uomini di Sottil che sono apparsi stanchi e con poche idee.

Primo tempo fatto di duelli in mezzo al campo e di azioni di rimessa. La prima azione pericolosa del match è della Roma, con Mancini che dopo un flipper in area di rigore colpisce di testa anticipando Bijol. Reattivo Silvestri anche se la conclusione rimane abbastanza centrale. Ancora giallorossi al 33' con Wjinaldum che dal limite dell'area fa partire un destro secco ben respinto in corner dal numero 1 dei friulani. Al 35' rigore per la squadra di Mourinho: mani di Pereyra su capocciata di Smalling. Dal dischetto va Cristante che calcia sul palo, ma sulla respinta arriva lesto Bove che firma il vantaggio dei padroni di casa. Non perdiamo tempo e passiamo alla seconda frazione <<<