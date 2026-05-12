Una partita decisamente molto importante quella che si presenta (nel corso delle prossime ore) per l'Udinese. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic ha grande voglia di continuare a sorprendere e per farlo c'è bisogno di mettere a referto una prova positiva sotto tutti i punti di vista. Dall'altra parte ci sarà una Cremonese agguerrita che ha bisogno disperato di tre punti per provare a conquistare la salvezza. Proprio per questo motivo, l'ultimo infortunio registrato nel corso di queste ore potrebbe essere un vero problema. Un calciatore rischia di alzare bandiera bianca in vista del prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di un titolare di mister Giampaolo.

Il difensore a rischio

Giovane

Il calciatore che potrebbe alzare bandiera bianca nel corso delle prossime ore (in maniera definitiva) è Giuseppe Pezzella. Proprio ieri si è allenato in totale disparte dal gruppo squadra e di conseguenza c'è da capire se dopo il duro contrasto con Loyola riuscirà a recuperare e dire la sua. Un'assenza decisamente importante, visto che è stato uno dei titolarissimi di mister Davide Nicola prima, ma anche di coach Giampaolo adesso. L'Udinese sorride, visto che si aggiunge un altro ipotetico assente oltre il già sicuro Federico Baschirotto out per il resto della stagione.