Udinese-Monza | Lautaro Giannetti: “Ce la metteremo tutta per salvarci”

Nello 0-0 col Monza il difensore ha parlato ai canali ufficiali del club commentando la partita: "Sono contento per la partita che abbiamo fatto, ma avremmo meritato di più. A volte conta non perdere e abbiamo fatto un punto importante, è stata una bella battaglia. Ringrazio lo staff e i compagni. Sono dei combattenti, continueremo su questa strada perché ci porterà a buoni risultati. Sono un giocatore forte nella marcatura, come tutti gli argentini credo. Ce la metteremo tutta per salvare l’Udinese”.