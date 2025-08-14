Udinese News – Dopo Giannetti anche Zarraga è in uscita! Il punto

Il mercato dell'Udinese è in movimento e ieri è stata ufficializzata la vendita di Lautaro Giannetti all'Antalyaspor. Anche Oier Zarraga, sotto l'interesse del Racing Santander, è in fase di uscita. È bloccato nel ruolo di vice Karlstrom a causa dei due nuovi ingressi, Miller e Piotrowski, e in quello di mezzala c'è Lovric e Payero. Riguardo a quest'ultimo, i giornali locali riportano che dopo che il suo procuratore ha contattato Palmeiras, Atletico Mineiro e Panathinaikos, Payero è in attesa di offerte concrete da questi club per l'Udinese, che sta continuando a cercare alcuni attaccanti da ingaggiare.
Il centrocampista spagnolo sembrerebbe essere in via di uscita da Udine: diverse squadre sono interessate a Zarraga
Inoltre, non si può ignorare la situazione di Iker Bravo e Damian Pizarro, poiché entrambi i giocatori sperano di avere maggiore utilizzo nella prossima stagione, così come Simone Pafundi, per il quale ci sono proposte da Empoli e Sampdoria, in particolare, e l’Udinese intende portarlo al più presto per discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.
Pertanto, tutti e tre potrebbero essere ceduti in prestito. Le ultime di mercato: A.A.A. Cercasi numero 10: in tre sulla lista<<<
