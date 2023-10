Udinese-Genoa | Gilardino: “Rammarico per il gol. Potevamo chiuderla”

"Devo fare ulteriori complimenti ai ragazzi. Sapevamo di incontrare una squadra in difficoltà, ma pur sempre molto fisica e di qualità. L'unico rammarico è non averla chiusa e nel finale aver subito un gol ingenuo. Hanno fatti tutti una grande partita. Albert Gudmundsson è stato fantastico. Sta crescendo in consapevolezza e fiducia. Abbiamo dimostrato di saper tenere il campo e abbiamo avuto diverse situazioni in cui potevamo chiuderla".