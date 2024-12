Notizie Udinese – Un giocatore scala le gerarchie? La situazione attuale

James Abankwah sembra essere gradito da mister Runjaic. Entrato per 45 minuti in Coppa, il difensore punta a più titolarità in Serie A

Lorenzo Focolari Redattore 21 dicembre 2024 (modifica il 21 dicembre 2024 | 19:32)

Dati gli infortuni, Runjaic guarda sempre di più nell'intimità della sua rosa. La Coppa Italia ha portato alla luce nuove analisi su tanti giocatori. Tra questi va nominato James Abankwah difensore ivoriano classe 2004. Grazie ai suoi discreti 45 minuti contro i neroazzurri e la sua sempre pronta disponibilità, il giovane 2oenne sembra essere gradito dal suo mister.

Le partite giocate fino ad ora in campionato di Abankwah sono soltanto 4, ma dato l'infortunio di Giannetti (che rientrerà ad anno nuovo) nulla toglie che il suo minutaggio possa salire sempre di più. Il ragazzo ha delle buone qualità in termini di velocità, ottimale per alzare il baricentro della squadra e lasciare degli uno contro uno in fase difensiva. Un po' peccante con la palla tra i piedi e in alcune letture difensive. Tutte osservazioni rimediabili con il tempo e l'allenamento.

Il ragazzo è giovane e Runjaic sa cosa può dare alla squadra adesso ma anche in un'ottica futura. Per il momento la sua titolarità contro la Fiorentina è in forte dubbio. Non va mai escluso niente dal caso, dal momento che tutto può cambiare da qui a Lunedì.