Dopo tanto tempo passato in bianconero, un giocatore rescinde il proprio contratto in maniera definitiva, il club gli augura il meglio

Nicola Badursi 16 gennaio 2025 (modifica il 16 gennaio 2025 | 20:16)

Sembra ormai lontano il 2020 quando Gerard Deulofeu firmava il contratto in bianconero con la sensazione che ad Udine avrebbe fatto grandi cose. Così è stato fino alla fine del 2022, stagione in cui l'attaccante spagnolo aveva totalizzato 13 reti e 5 assist in campionato su 34 presenze.

Un matrimonio interrotto da un infortunio gravissimo (rottura del legamento del crociato) costato a Deulofeu l'esclusione dai campi per ben due anni e mezzo. Il giocatore ha sempre provato a rimettersi in sesto tramite una intensa fisioterapia, ma le sfortunate ricadute portavano tutte allo stesso esito: out dai campi.

Così la dura lotta contro il destino beffardo non è stata vinta dallo spagnolo che ha risolto il contratto con l'Udinese in maniera definitiva. La storia di questo ragazzo non è finita qui a livello calcistico. All'età di 30 anni tante porte sono ancora aperte per la sua carriera. Una cosa certa rimarrà per sempre, ossia l'amore tra Deulofeu e i tifosi friulani che grazie a lui hanno vissuto momenti indimenticabili.