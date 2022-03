Udinese / I giocatori si esaltano: la gioia continua ancora!

Sembra non volersi attenuare il grande entusiasmo dei ragazzi di mister Cioffi dopo la convincente vittoria ai danni dei liguri blucerchiati. I bianconeri hanno mostrato mentalità e grande tecnica giocando una delle migliori partite della stagione.

Nonostante, giustamente, l'attenzione già è forte verso la gara di domenica prossima, i ragazzi di mister Cioffi si sono lasciati andare sui social. La grande gioia per quello che è appena il sesto trionfo stagionale è più che giustificabile anche per trasmettere fiducia ai tifosi che nonostante le difficoltà non hanno mai lasciato soli i loro beniamini.