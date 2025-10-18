Finché il Mondiale Under20 ha tenuto Iker Bravo lontano dal Bruseschi, Zaniolo ha effettuato diverse prestazioni. Runjaic ha dato subito fiducia all'ex Galatasaray che non è riusciuto ad ingranare del tutto. Zero goal e zero assist per lui (e un goal sbagliato a porta vuota contro il Cagliari). Lo scenario che si propone all'interno dell'Udinese adesso è molto diverso.
News Udinese | Zaniolo-Bravo: due giocatori per una sola titolarità
Runjaic ha provato a chiarire la sua posizione per quanto riguarda l'alternanza in attacco e la competizione entra nel vivo
Bravo è tornato a disposizione della squadra e Runjaic ha asserito di averlo trovato molto motivato. Se esistesse una scala gerarchica forse sarebbe proprio lo spagnolo a dover tornare accanto a Davis. Il mister ha parlato però di alternanza dovuta alla quantità numerica nel reparto offensivo.
Una risposta generale che aumenta la competizione in spogliatoio per un posto da titolare. Chissà chi scenderà accanto a Davis nel match contro la Cremonese. Le ultime di mercato:Solet, addio a gennaio? Ecco la richiesta dei Pozzo <<<
