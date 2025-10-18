News Udinese | Zaniolo-Bravo: due giocatori per una sola titolarità

Finché il Mondiale Under20 ha tenuto Iker Bravo lontano dal Bruseschi, Zaniolo ha effettuato diverse prestazioni. Runjaic ha dato subito fiducia all'ex Galatasaray che non è riusciuto ad ingranare del tutto. Zero goal e zero assist per lui (e un goal sbagliato a porta vuota contro il Cagliari). Lo scenario che si propone all'interno dell'Udinese adesso è molto diverso.