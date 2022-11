Notizie Udinese | Un gioiello che brilla in Primavera: chi è Alex Guessand

L'Udinese si è distinta negli anni come una delle maggiori fucine di talenti in Europa. L'area scouting dei friulani vanta scoperte del calibro di De Paul, Molina, Udogie per citarne gli ultimi che da sempre forniscono al club cospicue plusvalenze. A volte questi giocatori arrivano dal settore giovanile e questo potrebbe essere il caso di un difensore che pare avere la stoffa del campione. Nato il 6 novembre del 2004 a Schiltigheim, in Francia, Axel Thurel Sahuye Guessand è un giovane e talentuoso centrale di origini ivoriane, tra gli elementi di spicco della formazione Primavera dell’Udinese.