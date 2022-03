News Udinese / Giordano non ha dubbi : “Nettamente superiore!”

Punti d'oro sono quelli in palio nella gara di sabato. Indipendentemente dalla squadra la partita sarà un crocevia fondamentale. La gara, tuttavia, al suo interno ha molto di più come la sfida tra due bomber : uno vero trascinatore (Osimhen) l'altro alla ricerca di se stesso (Beto).

L'ex bomber azzurro comunque ha lodato le ultime prestazioni della squadra di mister Cioffi spendendo non pochi complimenti per i bianconeri. Non ha dubbi su come si evolverà la partita. Ma basta chiacchiere e frasi fatte: ecco che cosa pensa Bruno Giordano! <<<