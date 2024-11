Notizie Udinese – Giornata no per i nazionali bianconeri: il punto

Una vera e propria giornata no per tutti i nazionali bianconeri che escono dal campo da gioco indubbiamente delusi. Ecco tutti i dettagli

Una giornata da dimenticare per tutti e quattro i nazionali dell'Udinese scesi sul campo da gioco. Il primo a mettersi in mostra è stato James Abankwah. Il calciatore irlandese, però, nonostante la titolarità non è riuscito a mettere a referto nemmeno un punto, sconfitta contro la Svezia Under 21.

Storia non diversa per Jaka Bijol e Sandi Lovric che sono stati letteralmente travolti da una Norvegia in forma smagliante. 4-1 con rete non solo di Haaland, ma anche di una vecchia conoscenza del nostro calcio come Jans Peter Hauge. Resta soltanto Maduka Okoye che non è sceso sul campo da gioco nel corso dell'ultimo incontro e vedrà se avrà spazio nella prossima sfida. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato ed alle dichiarazioni di Gianluca Nani <<<