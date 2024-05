Udinese | Giorni d’attesa per Cannavaro: summit a Londra per la scelta

I Pozzo non hanno ancora deciso se confermare il tecnico Campione del Mondo o se sostituirlo con un allenatore con più esperienza

Ottenuta la sofferta permanenza in Serie A, ora è tempo di futuro in casa Udinese . Il primo nodo da sciogliere è quello legato a chi sarà l'allenatore la prossima stagione. Gino Pozzo e Fabio Cannavaro hanno avuto il primo contatto nelle scorse ore e le parti si aggiorneranno nuovamente lunedì a Londra.

Secondo Sky Sport, nella capitale londinese ci sarà un incontro per prendere una decisione definitiva. Al momento della firma del contratto fino a giugno non è stata inserita nessuna clausola di rinnovo automatico. C’era però un principio d'accordo sul prolungamento in caso di salvezza. Obiettivo, questo, raggiunto dall’allenatore campano proprio all’ultima giornata ai danni del Frosinone.