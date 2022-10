Notizie Udinese / Il giorno dopo fa ancora più male: rassegna stampa

La squadra guidata da Andrea Sottil è uscita sconfitta dall'incontro di Coppa Italia. Una sfida che sicuramente la società friulana avrebbe voluto portarsi a casa, ma la prima doppietta in carriera di Perez non è bastata. Sono quasi dieci anni che il team non riesce ad accedere ai quarti di finale e di conseguenza anche quest'anno l'obiettivo è fallito. Ma non è tempo di abbattersi, domenica si gioca in campionato.