Udinese – Il giorno dopo è ancora più bello: rassegna stampa

Il team bianconero si gode a tutti gli effetti quella che può essere definita come una delle vittorie più importanti degli ultimi dieci anni. La squadra ha giocato un calcio incredibile e messo in difficoltà la Roma dal primo minuto. Gli uomini di José Mourinho non hanno potuto nulla e sono stati travolti dalla valanga bianconera.

Il 4-0 è un risultato tondo, ma soprattutto poco bugiardo perché l'Udinese con le ripartenze è sempre stato più pericoloso della Roma. La società giallorossa non è mai riuscita a prendere in mano il pallino del gioco e creare diverse azioni da gol. Una squadra che ha vissuto di sprazzi e di conseguenza si deve "accontentare" degli zero punti. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la rassegna stampa <<<