Rassegna Stampa | Il giorno dopo è sempre peggio / Cause della sconfitta

1 di 3

Rassegna stampa

Udinese

Il team bianconero si trova davanti all'ennesimo momento difficile di questa stagione. La squadra sembrava aver trovato la qualità e la continuità necessaria per far bene in campionato, ma alla fine una sconfitta per 1-0 può rimettere tutto in ballo.

Proprio ieri sera all'ultimo secondo è arrivata una beffa non indifferente. In contropiede è riuscita a colpire la squadra granata e poi non c'è stato più tempo per l'Udinese. Una sconfitta che pesa principalmente sul morale, dato che la situazione in classifica è molto tranquilla.

La società viaggia nel limbo e dopo questo match la soglia dei 50 punti si allontana in maniera molto importante. Sono diverse le cause che hanno portato ad una sconfitta ieri sera. Non perdiamo altro tempo e partiamo <<<