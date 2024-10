Udinese News – Il giorno dopo fa ancora più male: la rassegna

Una sconfitta pesante e che brucia ancora di più se si pensa come è arrivata. Ieri sera l'Udinese ha disputato una partita di primissimo piano contro un avversario solido e logicamente più attrezzato come il Milan. Sul campo, però, l'inferiorità non è stata tale e dimostrata (complice anche l'espulsione di Tijjani Reijnders).

Quello che resta alla fine dei novanta minuti è un senso d'amarezza, soprattutto per le due reti annullate praticamente per un piede in fuorigioco e per un terzo di spalla (oltre il mancato rigore fischiato a Christian Kabasele). Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match. Ecco tutti i voti di ieri sera. Le pagelle di Milan-Udinese <<<