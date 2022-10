Udinese – Il giorno dopo la terza sconfitta stagionale: rassegna stampa

La squadra guidata da Andrea Sottil dopo aver sorpreso per un mese intero, sta vivendo una vera e propria settimana da incubo. Prima la sconfitta in Coppa Italia contro il Monza di Raffaele Palladino e dopo quattro giorni è arrivato anche lo stop contro il Toro di Ivan Juric . Una delle cose che fa più male è che le due le sconfitte sono arrivate davanti al proprio pubblico.

Entriamo subito nel dettaglio e cerchiamo in tutti i modi di analizzare cosa è mancato all'Udinese in questi due incontri. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la rassegna stampa. Ecco il punto sulla società bianconera <<<