Notizie Udinese | È il giorno della verità per Masina: oggi la visita a Roma

Il difensore marocchino è atteso a Roma per conoscere l'esito degli esami strumentali. Filtra preoccupazione per le sue condizioni

Redazione

È il giorno della verità. Oggi si conosceranno gli esiti degli esami strumentali a cui si è sottoposto il terzino degli nazionale marocchina. Il laterale è volato a Roma in mattinata per incontrare alle ore 17 il dottor Mariani a Villa Stuart, esperto negli interventi chirurgici al ginocchio. Masina aveva lasciato il campo in barella durante la sfida con la Fiorentina di mercoledì scorso, a causa di una forte distorsione al ginocchio.

In questi minuti è in corso la visita, al termine della quale si conosceranno i tempi di recupero per l'esterno arrivato in estate dal Watford. In casa Udinese però, filtrano sensazioni negative riguardo l'entità dell'infortunio. Questa potrebbe essere una grave perdita per Sottil che nelle prime quattro gare aveva schierato Adam Masina sempre titolare. "È un leader, lo aspettiamo" hanno assicurato i compagni, consci di poter perdere per un lungo periodo un giocatore in grado di dare esperienza a tutto il reparto difensivo. In più Masina aveva dato prova di essere molto duttile, in grado di ricoprire all'occorrenza più ruoli.

Preoccupazione anche per Bijol

Dopo il serio infortunio di Adam Masina, che, come appena raccontato, svolgerà oggi le visite mediche di rito e scoprirà se dovrà andare sotto i ferri, si aggiunge anche questo problema per Bijol. Dopo l'infortunio rimediato alla testa contro la Salernitana, adesso si aggiunge un altro problema. Il giocatore potrebbe rimanere fuori per diverso tempo dopo aver contratto una distorsione alla caviglia sinistra. Al momento i tempi di recupero non sono ancora noti, ma questo sicuramente è l'ennesimo brutto colpo per la difesa. Un reparto che è praticamente ridotto al lumicino. A Sassuolo si deve fare un vero e proprio miracolo. Toccherà molto probabilmente ancora ad Ebosse che ieri ha ben figurato in un ruolo di solito non suo.