Notizie Udinese – I giovani si preparano / Arrivata la loro ora

il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul match odierno

Redazione

La squadra guidata da Gabriele Cioffi sta affrontandoun momento di forma a dir poco sorprendente. Tutto il team continua a mettere da parte diverse prestazioni di livello che sono in grado di fare la differenza e mettere in difficoltà le difese avversarie. Siamo oramai a tre vittorie di fila e il team sicuramente non vuole smettere di sorprendere di conseguenza si lavora duramente per poter portare a casa anche il quarto incontro e continuare a scalare la classifica. Per il momento l'undici iniziale potrebbe subire dei clamorosi capovolgimenti di fronte e il tecnico dovrà far fronte a diverse assenze. Sono ben due i titolarissimi che non potranno esserci. Cioffi sembra aver già scelto i sostituti.

Sulla fascia

Il primo giocatore che non sarà della contesa è il terzino sinistro Nahuel Molina, stiamo parlando di un talento di tutto rispetto e dal rendimento incredibile. Non è un caso che tutte le migliori squadre d'Europa vogliano puntare proprio su di lui per ringiovanire il reparto. Al suo posto, però, ci sarà un esterno altrettanto valido e capace di fare la differenza. Stiamo parlando del terzino destro arrivato quest'estata dal Rennes, il suo nome è Brandon Soppy. Quella di mercoledì potrebbe essere una grande occasione per il francese che fino ad oggi non è riuscito a trovare molto spazio e di conseguenza potrebbe rifarsi. La partita si avvicina e Molina non è l'unico argentino che sta per alzare bandiera bianca.

Il cuore del team

Fino ad oggi la squadra è stata comandata sempre da Roberto Pereyra. Si parla di un giocatore sensazionale che detta i tempi delle giocate a tutti i compagni. Contro la Salernitana, però, non ci sarà ed al suo posto sarà la prima da titolare (molto probablmente) per il talentino tedesco di origini serbe Lazar Samardzic. Il match si avvicina, ecco come battere la squadra di Nicola. Tutto quello che devi sapere sulla Salernitana <<<