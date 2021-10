News Udinese – Ansia Pereyra / Il giudice sportivo ha deciso

Il giocatore dopo l'inutile espulsione maturata contro il Bologna, stava aspettando il giudizio definitivo ed eccolo qua

Domenica attorno al trentesimo minuto il centrocampista bianconero, Roberto Pereyra si è fatto espellere per doppia ammonizione. Due falli sicuramente evitabili, che hanno però condizionato l'incontro e il risultato finale. La squadra ha comunque dato tutto e il pareggio è stato agguantato con le unghie e con i denti. Un risultato più che utile per come si era messo l'incontro. Ora però nasce un bel problema, dato che uno dei punti fissi della rosa non potrà giocare il match contro l'Atalanta e forse ne dovrà saltare pure altri, dato che il giudice sportivo ha deciso. Ecco la squalifica che dovrà scontare il trequartista.