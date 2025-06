Mercato Cagliari – Giulini guarda in casa Parma: il nome sull’agenda

Il Cagliari inizia a guardarsi intorno per la prossima stagione: piace un giovane talento del centrocampo del Parma

Redazione 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 17:06)

Drissa Camara — Il club guidato da Tommaso Giulini, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha puntato su un profilo interessante proveniente dal Parma: il centrocampista ivoriano del 2002, Drissa Camara. Originario di Abobo, Camara non ha avuto il tempo di gioco desiderato con la maglia del Parma in questa stagione e, con il contratto in scadenza, rappresenta un’occasione di mercato molto interessante. La sua situazione di parametro zero, o quasi, lo rende un obiettivo attraente per diverse squadre che vogliono rinforzare il centrocampo con costi ridotti.

La concorrenza — La condizione contrattuale di Camara potrebbe dare vita a un’asta tra i club interessati. Tuttavia, il Cagliari non è l'unico club a mostrarsi interessato. La competizione per garantirsi il giovane talento è accesa, con altre due squadre italiane pronte a contenderselo. Infatti, anche il Sassuolo e il Genoa hanno espresso un forte interesse nei suoi confronti, rendendo la corsa per aggiudicarselo una vera e propria sfida a tre.

Drissa Camara ha mosso i suoi primi passi calcistici nelle giovanili di Audace Cerignola e Parma, dove ha sviluppato le sue abilità e ha dimostrato il proprio valore. Nonostante la sua giovane età, le sue capacità fisiche e tecniche lo rendono un prospetto interessante per il futuro. La sua abilità nel ricoprire il ruolo di mediano, insieme alla sua versatilità, lo rendono un elemento fondamentale per qualsiasi centrocampo. Resta solo da vedere quale di queste tre società avrà successo nell'assicurarsi le prestazioni di Drissa Camara per la prossima stagione. Il Cagliari, con la nuova direzione tecnica e dirigenziale in fase di definizione, cercherà di agire con determinazione per aggiudicarsi questo promettente talento e rafforzare la propria squadra.