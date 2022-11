News Udinese / Giuntoli, fumata nera per Pafundi: i friulani fanno muro

Secondo quanto riportato stamane dal quotidiano Il Mattino, gli azzurri avrebbero deciso di mollare Pafundi: troppo alte le richieste

Il team di Andrea Sottil è tornato al lavoro per dare seguito a un avvio di campionato di altissimo livello. Adesso la squadra non può fare altro che ricaricare le batterie in vista delle altre 23 partite che ci saranno da gennaio fino alla fine dell'annata. Da Maggio in poi, invece, inizierà una vera e propria battaglia sul mercato. I piccoli talenti bianconeri stanno stregando l'Europa e di conseguenza sono parecchie le società interessate ai loro cartellini. Sarà difficile poter trattenere tutti, ma si vuole fare il possibile per mantenere una squadra di assoluto livello.

Tra i club più interessati, come si sa, al momento troviamo il Napoli. I partenopei sono molto vigili sul mercato dei giovani talenti, come dimostrano gli acquisti di Kvara e Raspadori. Proprio per questo motivo, nei giorni scorsi, si era parlato dell'interessamento di Cristiano Giuntoli sul sedicenne Simone Pafundi, calciatore che ha già esordito con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini.

I friulani fanno muro — Simone Pafundi è finito nuovamente sulla bocca di tutti dopo la convocazione con l'Italia maggiore per le amichevoli con Albania e Austria, con tanto di esordio in maglia azzurra. Il Napoli si era interessato al ragazzo, ma, stando a quanto riportato da Il Mattino stamattina, i partenopei si starebbero defilando. L'Udinese infatti non vuole privarsi del gioiellino e cederebbe solo davanti a una cifra monstre. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema mercato. Non perdere tutte le ultime sul mercato. L'Udinese compila una lista di undici giocatori: ecco gli obiettivi <<<