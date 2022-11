Mercato Udinese | Giuntoli ci prova: Samardzic in cima alla lista per giugno

I partenopei starebbero studiando la giusta mossa per provare in estate a prelevare dai bianconeri il talento tedesco classe 2002

Campionato in pausa, tempo di pensare al mercato che tornerà a gennaio proprio come il calcio giocato in Serie A. L'inizio scoppiettante dell'Udinese ha però messo in mostra i propri talenti, capaci di attirare l'attenzione delle big del nostro calcio. Nel mirino della capolista e di Giuntoli sarebbe infatti finito Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 e in gol contro gli azzurri proprio nel match di sabato scorso. Proprio così, davanti a un Maradona gremito, ha dato prova del suo micidiale mancino, ricevendo anche gli elogi di Spalletti.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, l'Udinese ne starebbe già parlando coi partenopei, molto interessati all'acquisizione del fantasista ex Lipsia. Più nel dettaglio, nei recenti contatti con il club azzurro, la famiglia Pozzo ha ribadito la volontà di mantenere Samardzic in rosa almeno fino al termine della stagione. Ma questo non spaventa i partenopei, pronti a regalare in estate a Spalletti quel vice Zielinski che in rosa manca.

Marino fa il prezzo — Ci sarà quindi tempo e modo per parlarne, i rapporti tra le proprietà sono ottimi e Giuntoli ha tutta la volontà di garantirsi la pole vista la grande concorrenza, italiana ed estera, su Lazar, ma d'altronde non potrebbe essere in modo differente. Il prezzo con cui i friulani lo hanno acquistato dal Lipsia è di 3 milioni di euro, ha un contratto fino al 2026. Oggi vale almeno 7 volte tanto, con Marino che per il suo cartellino chiederebbe una cifra intorno ai 20 milioni. Siamo alle prime battute, ma tutto è possibile.