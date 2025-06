News Udinese – Il closing con gli americani slitta! I dettagli

Oggi potrebbe non essere il giorno del completamento come si era inizialmente previsto tra l'Udinese e il fondo Guggenheim Partners. Il Gazzettino riferisce che potrebbero essere necessari alcuni aggiustamenti nell'affare di vendita. Sarà cruciale capire se i Pozzo sono pronti a ritirarsi definitivamente, dopo aver valorizzato notevolmente le quotazioni del club friulano, che acquistarono da Mazza in un periodo estremamente difficile (1986), riprendendosi anche una penalizzazione di 9 punti a causa della questione Totoscommesse della stagione precedente, oppure se vorranno mantenere una partecipazione (circa il 20%). In tal caso, si occuperebbero solo della gestione sportiva per un certo tempo da definire.