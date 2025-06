News Udinese – Okoye incassa un goal contro la Russia: il minutaggio

Maduka Okoye era il portiere titolare nell'amichevole giocata ieri dalla Nigeria contro la Russia , conclusasi con un pareggio di 1-1. L'ultima occasione in cui il calciatore dell'Udinese ha difeso la porta della sua nazionale risale al 18 novembre 2024, durante la partita di qualificazione per la Coppa d'Africa, persa contro il Ruanda con il punteggio di 1-2.

Il portiere dell'Udinese ha disputato una buona prova che può servire per prepararsi sempre più ad una prossima stagione. Okoye ha dichiarato di voler proseguire assieme ai bianconeri pertanto anche un'amichevole come quella di ieri può essere utile.

