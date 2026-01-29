Saba Goglichidze dopo soli sei mesi dal suo approdo in quel di Udine ed aver indossato la maglia dell'Udinese potrebbe iniziare una nuova avventura dall'altra parte dell'Europa. Il calciatore è stato messo sotto osservazione da un club decisamente molto interessante come il Watford. La società di proprietà della famiglia Pozzo ha tutte le qualità per chiudere questo affare nel minor tempo possibile.
mondoudinese udinese news udinese Mercato Udinese – Goglichidze verso il Watford: tutti i dettagli
udinese
Mercato Udinese – Goglichidze verso il Watford: tutti i dettagli
Saba Goglichidze potrebbe salutare definitivamente il mondo bianconero. Ecco tutti i dettagli sul suo futuro e sulla possibile cessione
La trattativa stanziata dovrebbe essere quella di un prestito secco, con le parti che sicuramente non avrebbero problemi a riaggiornarsi al termine della stagione. L'avventura dell'ex Empoli potrebbe concludersi in maniera anticipata, nonostante le buone aspettative nei suoi confronti. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il nuovo Pogba sarà bianconero? Tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA