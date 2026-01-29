Mercato Udinese – Goglichidze verso il Watford: tutti i dettagli

Saba Goglichidze potrebbe salutare definitivamente il mondo bianconero. Ecco tutti i dettagli sul suo futuro e sulla possibile cessione

Saba Goglichidze dopo soli sei mesi dal suo approdo in quel di Udine ed aver indossato la maglia dell'Udinese potrebbe iniziare una nuova avventura dall'altra parte dell'Europa. Il calciatore è stato messo sotto osservazione da un club decisamente molto interessante come il Watford. La società di proprietà della famiglia Pozzo ha tutte le qualità per chiudere questo affare nel minor tempo possibile.