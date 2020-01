L’Udinese ha chiuso l’ultimo decennio con la seconda peggior difesa della Serie A: la squadra bianconera ha subito 534 gol in 381 partite. La graduatoria è stata stilata dal sito Transfermarkt.it. Peggio ha fatto solo il Genoa, la cui porta è stata violata 546 volte (sempre in 381 gare). Al decimo posto l’Inter, con 425 reti al passivo in 380 incontri.