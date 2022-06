Udinese – Golden Boy 2022 / Quattro bianconeri in lizza per il primo posto

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Gli obiettivi (per il momento) sono chiari e stiamo parlando di una società che non vede l'ora di continuare a fare faville e sorprendere tutti. Il risultato finale sicuramente non è scontato per diversi fattori e di conseguenza non ci si può perdere d'animo nemmeno per un istante. Sono probabili almeno due cessioni nel prossimo futuro e stiamo parlando di talenti che hanno sempre dato tutto per la casacca delle zebrette. Il primo è Nahuel Molina che non vede l'ora di dire la sua anche in una big europea, mentre il secondo è Gerard Deulofeu. Dopo una stagione di questo impatto, anche lo spagnolo cerca una nuova sistemazione. Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia molto importante: quattro bianconeri candidati per il Golden Boy. Scopriamoli.