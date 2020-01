Gotti a DAZN: “Il gol alla fine? Non capisco…”

UDINESE NEWS – Le parole di Gotti su DAZN al termine della partita: “Sinceramente non riesco a capire cosa sia successo alla fine, visto che eravamo sotto la linea della palla. Abbiamo la colpa di non aver sfruttato le occasioni create. Non puoi dare al Milan la sensazione di esserti arreso e questo è un errore. Non c’è stato un problema di disattenzione: il gol nel finale credo sia stato un episodio di quelli che possono accadere in un momento caldo. Lasagna? Grandissima prestazione. De Paul? Non conosco il suo valore sul mercato, ma so’ che abbia qualità importanti“