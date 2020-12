Gotti: “Abbiamo avuto diverse opportunità senza correre rischi, accettiamo il pareggio”

UDINE – Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con il Cagliari: “Questa classifica rispecchia i valori della nostra squadra dopo una partenza ad handicap, anche se siamo ancora in debito con la sorte. La squadra ci ha provato, abbiamo preso gol su punizione ed avuto opportunità senza correre rischi. Nella ripresa abbiamo avuto le nostre occasioni, di cui una clamorosa con Larsen. Le squadre poi si sono allungate e anche il Cagliari ha avuto le sue occasioni. Tutti cercano di vincere, quando non ci riesci ci vuole la maturità di portarci a casa un pareggio come quello di oggi”.