Gotti: “Classifica da migliorare. La squadra è arrabbiata e vuole ripartire”

UDINE – Domani sera l’Udinese farà visita alla Sampdoria di Claudio Ranieri, nel diciottesimo turno del campionato di Serie A (il penultimo del girone d’andata). La compagine friulana è in crisi di risultati: nelle ultime sei gare ha racimolato soltanto tre punti e non trova il successo dallo scorso 12 dicembre. La Samp, dal canto suo, viene dalla sconfitta rimediata sul campo dello Spezia, ma naviga in una situazione di classifica più tranquilla, con otto lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Il tecnico bianconero, Luca Gotti, ha presentato la sfida contro i blucerchiati in conferenza stampa.

LE SUE PAROLE – “Le due partite della scorsa stagione contro questo avversario non ci hanno portato punti, ma sono state molto diverse tra loro. La Samp è una squadra solida, ha tanti giocatori in grado di fare gol con continuità. E’ una squadra a cui di certo non manca la qualità, ma per noi è una partita troppo importante, perché la nostra classifica è povera e va migliorata. Stiamo andando verso il giro di boa. Dobbiamo assolutamente ricominciare a vincere. La squadra ultimamente ha comunque fornito buone prestazioni, malgrado i risultati non siano arrivati. Ora abbiamo bisogno proprio di un risultato positivo per rilanciarci, anche sotto il punto di vista emotivo. Dopo la sconfitta in extremis contro il Napoli, ho visto i miei giocatori molto arrabbiati e dispiaciuti per non esser riusciti a portare via dei punti che sarebbero stati meritati. Siamo ancora dispiaciuti per quella sconfitta, ma abbiamo una gran voglia di ripartire”.

SULLA FASE DIFENSIVA – “In certe partite era capitato in alcuni momenti di concedere troppo all’avversario, mentre con il Napoli ciò non è successo. Nella gestione di alcuni episodi però non siamo stati bravi e in questi giorni abbiamo cercato di concentrarci molto sulla cura dei dettagli, perché sono quelli che alla fine fanno la differenza”.