Notizie Udinese – Gotti dirige l’allenamento, ma la società…

Sono ore bollenti, di riflessione, in casa Udinese. La panchina di Gotti traballa. La società opterà per l'esonero? Ecco quello che sappiamo

Redazione

Come spesso è accaduto, l'Udinese è scesa in campo per 45 minuti. Ieri, i bianconeri hanno disputato un buon primo tempo. Il gol di Deulofeu ha regalato il vantaggio. Tuttavia, nella ripresa, la squadra non è entrata in campo ed alla prima difficoltà si è spenta. Non a caso, i padroni di casa hanno ribaltato il match. Decisivi i gol di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti. Dopo sole quattro vittorie in sedici gare, la panchina di Luca Gotti è a serio rischio. La società opterà per l'esonero? Ecco tutto quello che sappiamo.

Ritiro

Nonostante le voci insistenti di un esonero, mister Luca Gotti ha diretto l'allenamento mattutino. Naturalmente, chi è sceso in campo ieri ha svolto un lavoro di scarico. Tuttavia, il tecnico veneto era sul campo. Inoltre, la società ha preso la prima decisione: da questa sera la squadra torna in ritiro. Più che una punizione deve essere visto come un modo per unire il gruppo. Sabato ci sarà la difficilissima gara contro la capolista del campionato. Al di là di chi sarà l'allenatore, il team bianconero deve reagire. Nel frattempo, Gino Pozzo vuole prendere in mano la situazione.

In arrivo

Gino Pozzo è in arrivo a Udine da Londra. In queste ore, anzi minuti, ci saranno confronti con allenatore, staff e squadra. Al momento, Luca Gotti sembrerebbe essere ad un passo dall'esonero, ma non sono escluse sorprese. Qualora la società decidesse di cambiare guida tecnica, i nomi più caldi sono quelli di Dejan Stankovic, Rolando Maran e Roberto Donadoni. Molto difficile arrivare a Marco Giampaolo o Gennaro Gattuso. Ma non finisce qui. Anche il direttore dell'Area Tecnica, Pierpaolo Marino potrebbe essere sollevato dal suo incarico. Tra oggi e domani sono previsti aggiornamenti molto importanti.