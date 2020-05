Gotti e Zeman concordano: “I cinque cambi? Non si possono stravolgere le regole a stagione in corso”

Sulla possibilità di arrivare fino a cinque cambi in partita, Luca Gotti e Zdenek Zeman concordano sul fatto che non sia ammissibile stravolgere le cose quando si è ancora in corsa:

Questo il pensiero di Gotti: “E’ una possibilità estremamente interessante per un allenatore, ci mancherebbe. Per me però, dal punto di vista sportivo è inconcepibile, si traduce nel cambiare le regole in corso”.

Il tecnico boemo ha commentato ancora più categoricamente: “È un’altra di quelle cose che rende il campionato irregolare. Non si possono giocare 20 partite con 3 cambi e le altre con 5. Le regole non si possono cambiare a stagione in corso. Assolutamente. Non sarebbe solo la Juventus a trarne vantaggio, tante squadre che hanno una panchina lunghissima e una rosa di livello e che mandano in tribuna fior di giocatori ne avrebbero un guadagno”.