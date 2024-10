Ex Udinese – Gotti ai ferri corti, il Lecce è in crisi nera: il punto

Luca Gotti continua a lavorare in vista delle prossime sfide di campionato, ma nel frattempo viene annunciata una vera e propria crisi nera

Luca Gotti è davvero ai ferri corti in quel di Lecce, la sconfitta di ieri pomeriggio contro la Fiorentina pesa e non poco per l'ex Udinese. Un 6-0 che lascia tante proteste sia dentro che fuori dal campo da gioco. Ecco le parole del coach alla fine dei novanta minuti di partita.