Udinese – Tra ballottaggi e certezze: Gotti ha scelto il suo 11 titolare!

Luca Gotti ha ancora tempo per apportare eventuali modifiche alla sua Udinese. Il modulo, almeno per il momento, dovrebbe essere sempre lo stesso. L'allenatore friulano scenderà in campo con il solito 3-5-2. Mentre Pierpaolo Marino continua a cercare di chiudere il prima possibile il prossimo colpo in attacco, Gotti deve fare i conti con quello che ha. Più volte abbiamo ribadito che l'Udinese poggia su delle solide fondamenta. Il livello del nostro campionato, però, quest'anno si è alzato notevolmente. Ogni squadra si sta rinforzando. Ma arriviamo al dunque. Come scenderà in campo l'11 titolare? Cominciamo dal reparto difensivo <<<