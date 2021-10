News Udinese – Gotti ha ancora tre dubbi (fastidiosi): ballottaggi apertissimi

Sarà una partita decisiva. Mister Gotti non può permettersi il lusso di un'altra sconfitta. L'Udinese ha collezionato un solo punto nelle ultime 4 gare.

Adesso bisogna invertire la rotta e per farlo, l'allenatore bianconero vuole schierare in campo il miglior 11 titolare. Il 4-2-3-1 verrà momentaneamente accantonato, non è il momento di fare sperimenti. Si punta sul sicuro garantito.