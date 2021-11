Notizie Udinese – Gotti vs Juric: una partita che vale doppio

Siamo giunti all'anti vigilia del match tra Torino ed Udinese. Lunedì sera andrà in scena il match tra Torino ed Udinese. In questa stagione, entrambe le squadre, sono state impegnate in un altro monday night. I bianconeri hanno perso 4-0 in casa contro il Napoli, mentre i granata hanno pareggiato 1-1 a Venezia.