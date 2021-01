Gotti: “Mi aspetto una Juve arrabbiata, dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che capiteranno. Su Deulofeu…”

News Udinese – È tutto pronto. Ecco le parole di Gotti in conferenza stampa

UDINE- Terminati i festeggiamenti natalizi, la Serie A è pronta a tornare in campo con la quindicesima giornata. Questa sera, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena il posticipo tra Juventus e Udinese, che conluderà questo turno. In conferenza stampa, come di consueto, mister Luca Gotti ha analizzato l’incontro che aspetta i suoi ragazzi:”Da una parte la sosta ha consentito ad alcuni calciatori di recuperare energie e smaltire gli acciacchi. Una settimana piena di lavoro ci consente di essere al massimo per 3-4 giorni, per poi scaricare in vista della gara. Ora però non ci sarà più spazio per fare questo, si giocherà ogni tre giorni e bisognerà migliorare di partita in partita. Tante volte sono le gare stesse che non ti consentono di fare valutazioni nell’aiuto dei calciatori che hanno bisogno di mettere qualche minuto in più nelle gambe. Ma anche gli altri club devono fare i conti con questa situazione”.

Juve? Mi aspetto un’avversaria forte e arrabbiata dopo l’ultima sconfitta, ma anche noi avremo lo stesso atteggiamento. Quando si affrontano sfide di questo calibro ci sono diversi momenti all’interno della partita. In alcuni casi si deve soffrire ed essere bravi a reagire, in altri si devono sfruttare gli spazi che ti vengono concessi. La vittoria dello scorso Luglio, in questo senso, ha dato molta consapevolezza in più e sono convinto che l’Udinese stia migliorando molto nel leggere le varie fasi della partita. Deulofeu? Ha provato a tornare in gruppo in questi giorni, ma non sarà comunque della partita. Lasagna, Pussetto, Nestorovski e Forestieri rappresentano comunque valide opzioni per l’attacco. Formazione? Riguardo l’undici che scenderà in campo domani non ho grandi dubbi. Dopo la Juve ci saranno molte altre partite importanti che daranno la possibilità di dare il suo contributo a chi saprà farsi trovare pronto”.