Gotti: “Mi è pesato molto il lungo digiuno”

Il mister bianconero ai microfoni del canale ufficiale

“Abbiamo fatto attendere troppo questa vittoria, mi è pesato molto il lungo digiuno perché la squadra ha sempre dato segnali di continui miglioramenti, la vittoria ci ha dato quella convinzione in più che quello che stiamo facendo è giusto e i ragazzi sono stati bravi a non perdere fiducia e a non disgregarsi come succede spesso quando mancano i risultati. Ora ci aspetta una settimana decisiva per la classifica contro Genoa, Spal e Sampdoria. I gol? Per gli attaccanti è la medicina migliore. Kevin è andato sul solco dei gol all’Atalanta che lo hanno rinfrancato, ma è molto bello anche entrare dalla panchina come ha fatto Nestorovski, mi è piaciuto molto così come Teodorczyk, è un peccato che non possa essere stato premiato in quelle due occasioni che ha avuto, ma arriverà anche il suo momento”.