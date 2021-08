Udinese – Venezia / Gotti: “Mi godo la vittoria, ma sul mercato…”

Ecco l'intervista di Luca Gotti al termine del match contro il Venezia. Concluso con un sonoro 3-0. Diverse le affermazioni a sorpresa

Si è concluso il match contro il Venezia, valido per la seconda giornata di campionato. L'Udinese ha giocato una partita sontuosa, che è valsa il 3-0 finale. Match mai in dubbio e con una sola squadra padrona del campo. Un risultato che fa ben sperare, in vista del proseguimento di questa stagione. Da annotare oggi anche il ritorno al gol di Nacho Pussetto, dopo un lungo infortunio è tornato ed ha voglia di sorprendere, questo il tecnico bianconero lo sa ed infatti sta puntando fortissimo su di lui. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico nel post-partita.