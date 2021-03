Gotti: “Peccato per non aver concretizzato. Mancano 7 punti all’obiettivo”

Il commento dell'allenatore bianconero.

UDINE - Nonostante una buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo, l'Udinese è uscita sconfitta dalla sfida con la Lazio alla Dacia Arena, a causa del gol realizzato da Adam Marusic al trentasettesimo minuto. Il tecnico bianconero, Luca Gotti, ha analizzato la partita in conferenza stampa: "Sapevamo di affrontare un avversario molto forte e di qualità; la Lazio non la scopriamo di certo oggi, sa far male a tutti quanti. E' una grande squadra. Noi, dal canto nostro, avremmo dovuto gestire meglio il pallone, perché c'era la possibilità di metterli più in difficoltà negli spazi con le ripartenze. Nella ripresa è cambiato lo spirito della squadra, abbiamo giocato con un baricentro più alto e la prestazione è nettamente migliorata. In fase difensiva non abbiamo fatto male. Purtroppo, però, siamo mancati in certi dettagli e non abbiamo concretizzato le occasioni create. Nella ripresa abbiamo creato tanto: sono mancate precisione e un pizzico di cattiveria sotto porta. Anche a fine primo tempo abbiamo avuto una grossa opportunità, sulla quale è stato reattivo Reina. Ora proviamo a tirare un po' il fiato con la sosta, poi riprenderemo il nostro cammino. Mancano ancora dieci partite al termine del campionato e dobbiamo conquistare ancora sette punti per raggiungere l'obiettivo della salvezza: la squadra deve essere concentrata solo su questo".