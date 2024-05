News Udinese / Gotti perde il suo bomber: squalificato Piccoli

L'attaccante dei salentini non ci sara nella sfida contro i friulani in programma settimana prossima: un'assenza grave per l'ex Gotti

Riccardo Focolari Redattore 5 maggio 2024 (modifica il 5 maggio 2024 | 17:50)

Arriva una buona notizia per l'Udinese di Cannavaro. Il Lecce perde il suo bomber dai gol pesanti. Infatti, un intervento in scivolata in ritardo su Mina al tredicesimo minuto di Cagliari-Lecce costa caro a Roberto Piccoli.

L'attaccante dei salentini era diffidato e il cartellino giallo ricevuto gli fa scattare la squalifica per il prossimo match contro l'Udinese. Un'assenza importante per Luca Gotti che aveva trovato equilibrio con il 4-4-2 con Piccoli e Krstovic davanti e Dorgu a sinistra a supportarli. Vedremo ora come l'ex tecnico dei friulani lo sostituirà per il cruciale scontro salvezza.

