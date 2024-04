Udinese / Gotti perde la sua freccia: Banda salterà la sfida coi friulani

Arrivano brutte notizie per l'ex Udinese Luca Gotti e il suo Lecce, che perde uno dei suoi pezzi più importanti in attacco. Infatti, come riportato dal sito ufficiale del Lecce, Lameck Banda sarà operato al ginocchio. Il giocatore salterà quindi anche il ritorno della sfida contro l'Udinese, in programma il 12 maggio al Via del Mare. Un assist per la formazione friulana che dovrà preoccuparsi di un pericolo in meno.