Udinese, Gotti: “Potevamo riprendere la partita. Il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata”

Il mister bianconero ha commentato a Sky la sconfitta dei suoi al Franchi contro la Fiorentina:

“A fine primo tempo ero convinto che potessimo riprendere la partita, anche vincerla. Il 3-1 ci ha tagliato le gambe, ma in questo periodo i nostri errori li paghiamo a caro prezzo, quasi al 100%. Anche oggi abbiamo cercato di vincerla, sbagliamo troppo nelle due aree di rigore”.

Dalla sala stampa: “Ci sono state disattenzioni ed errori evitabili. Il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata. Tre occasioni e tre gol. Sul modulo? I giocatori vanno fatti giocare nelle posizioni a loro più congeniali e quando stanno bene, per trovare quegli equilibri che non succedono dall’oggi al domani, anche in merito al modulo. La Coppa Italia potrà essere l’occasione per dare più minutaggio a certi giocatori, anche a quelli che stanno rientrando da infortuni. Dopo il 2-0 la squadra mi è piaciuta”.