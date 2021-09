Udinese – Gotti rischia di brutto: circolano voci clamorose sulla panchina!

Così proprio non va bene. L'Udinese si è ritrovata davanti una squadra che ha dimostrato di essere troppo superiore. Il Napoli ha fatto quello che voleva. Non creiamo allarmismi. Non c'è ne è bisogno . Sarebbe ingenuo, inutile e controproducente. Ma arriviamo a Gotti .

La società ha piena fiducia in lui. Una sconfitta ci sta. Non è la fine del mondo. Era prevedibile che prima o poi sarebbe arrivata. I tifosi friulani sono stati meravigliosi. Il vero e proprio dodicesimo uomo in campo che serve per dar coraggio alla squadra nei momenti di difficoltà come questo.