Rassegna Stampa | Inizia il weekend / Gotti sceglie i suoi undici guerrieri

Sono state due settimane lunghissime senza il campionato di Serie A, ma oggi riprenderà e continuerà a far appassionare i tifosi di tutte le squadre. Nel frattempo, l'Udinese , che giocherà solo Lunedì, continua ad allenarsi e cerca di trovare l'antidoto contro il Torino, per poter continuare ad inanellare risultati utili consecutivi.

La vittoria ci ha messo davvero troppo ad arrivare ed ora che finalmente è tornata in quel di Udine, i giocatori non vogliono separarsi. Non sarà facile, perché dall'altra parte c'è un avversario tutt'altro che arrendevole e tutti sanno già che venderà cara la pelle. Un motivo in più per gustarsi questo fantastico match di campionato.