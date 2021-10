News Udinese – Lavoro intenso in vista del match / Gotti sceglie il suo 11

Il team sta lavorando in vista dell'incontro di domenica che sarà contro la Sampdoria. Scopri assieme a noi tutte le novità di formazione

Manca sempre meno alla settima giornata di campionato. Un match che sarà uno snodo cruciale per poter capire quanto è pronta a questo campionato la società bianconera. La squadra sarà prolifica e pronta difensivamente come i primi tre match? Oppure bisogna aspettarsi una prestazione più simile a quelle avute in precedenza contro Napoli, Roma e Fiorentina. In cui si è sacrificato tutto il primo tempo per poi non riuscire a portare a casa nemmeno un punto. Il tecnico bianconero, Luca Gotti, sta preparando in maniera maniacale l'incontro. Non accetterà errori o distrazioni. Vediamo come ha gestito l'anti vigilia di una delle partite più importanti della stagione.

La seduta

Ieri la squadra è scesa in campo al mattino per una seduta singola. Il lavoro è stato diviso in due parti, una in campo ed un'altra nelle aule video del centro sportivo. Si è lavorato intensamente per capire come arginare i giocatori più forti e pericolosi della società blucerchiata. In campo ci si è soffermati su esercitazioni tattiche e gestionali, tutto in vista dell'incontro di domenica. Domani il team avrà la seduta di rifinitura e poi partirà alla volta di Genova. L'obiettivo è sempre lo stesso: smuovere la classifica. La formazione titolare si prepara ad offrire diverse novità. Colpi di scena si susseguono.

La formazione

Il team salvo sorprese dell'ultimo minuto dovrebbe essere questo: Silvestri in porta a difendere dagli attacchi doriani. Il trio centrale composto da Nuytinck, Samir e Becao, praticamente insostituibili. Molina e Larsen sugli esterni a dare manforte sia in fase offensiva che in quella difensiva. Il centrocampo è composto da Makengo, Pereyra e Walace. Infine le due punte dovrebbero essere Ignacio Pussetto e Gerard Deulofeu. Ci si prepara ad una vera e propria battaglia.