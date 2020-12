Gotti: “Serve l’umiltà di accettare il pareggio. Lasagna? Il gol è un segnale per lui”

UDINE- Dopo il pareggio per 1-1 alla “Sardegna Arena” contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco, arrivato per effetto delle reti di Lykogiannis e Lasagna, il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa: “Questa classifica rispecchia i valori della nostra squadra dopo una partenza ad handicap, anche se siamo ancora in debito con la buona sorte. Oggi la squadra ha provato a vincere, abbiamo preso il gol su una punizione, ma poi abbiamo avuto altre opportunità per vincere senza correre grandi rischi nella prima frazione. Nella ripresa abbiamo avuto le nostre occasioni, di cui una clamorosa con Larsen. Le squadre poi si sono allungate e anche il Cagliari poteva andare in vantaggio. Tutti cercano di vincere, quando non ci riesci ci vuole la maturità di accettare di portare a casa solamente un pareggio come quello di oggi. Lasagna? Gli attaccanti come lui vivono per cercare il gol. La rete che ha messo a segno oggi è un segnale più per lui che per noi”.