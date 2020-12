Gotti: “Sosta fondamentale, siamo molto stanchi…”

UDINE – Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv al termine della sconfitta per 2-0 contro il Benevento. Ora l’allenatore dovrà preparare il prossimo match del campionato di Serie A in cui incontrerà la Juventus. Anche la Vecchia Signora farà una pausa. La ripresa dei bianconeri, infatti, è prevista il prossimo 28 dicembre alla Continassa.

Queste le parole di Luca Gotti ai microfoni di Udinese Tv: “Quello che ho visto già dal primo tempo è una stanchezza diffusa e da subito sembrava che i nostri avversari ne avessero di più. Si sa che gli episodi indirizzano la partita e noi abbiamo avuto subito un’occasione con Lasagna ma il gol di due minuti più tardi ha cambiato la partita”.

Poi ha continuato a ragionare sulla sconfitta contro il Benevento: “La sensazione comunque è quella che loro ne avessero di più. Nel secondo tempo la situazione è cambiata ma loro si sono chiusi e noi abbiamo cercato troppo spesso le giocate individuali, chiaramente se poi non trovi il gol la partita resta incanalata in questo modo. Quella di stasera è stata sicuramente non buona da parte nostra ma ho anche visto tanta stanchezza generalizzata. Qualche occasione l’abbiamo avuta e di palloni ne sono passati in area ma sono sempre gli episodi ad indirizzare una partita.

Poi due parole sulla sosta, che sarà fondamentale all’Udinese per recuperare le energie in vista della sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Andre Pirlo: “La sosta ora ci vuole fisiologicamente ma è chiaro che nei prossimi giorni la sconfitta di stasera potrebbe pesare, anche perché non c’è molto tempo prima della ripresa”. I merito a ciò ha parlato anche Nestorovski ai microfoni di Udinese Tv: “Ora dobbiamo riposare qualche giorno e poi tornare a lavorare duro perché le prossime partite sono contro grandi squadre e noi abbiamo bisogno di punti. Siamo andati bene nelle ultime gare e volevamo chiudere l’anno con una vittoria, sono dispiaciuto e spero di poter dare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi nel 2021”.